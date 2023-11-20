Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 40 yolcu son anda kurtuldu

Olay, saat 08.00 sıralarında Adana-Konya kara yolu Çakmak Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

ŞOFÖR FARK EDİP OTOBÜSÜ DURDURDU

İzmir'den Hatay'a seyreden Abdullah Yalman idaresindeki 31 AJD 431 plakalı yolcu otobüsü, motor kısmından alev aldı.

40 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurarak 40 yolcuyu tahliye etti. Bu sırada alevler tüm otobüsü sardı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler, alevleri söndürürken, olay il e ilgili soruşturma başlatıldı.