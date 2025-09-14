Seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü! Gölbaşı’nda facia ucuz atlatıldı

Kaynak: İHA

Ankara Gölbaşı’nda seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı, kullanılamaz hale geldi. Şoförün hızlı müdahalesiyle yolcular tahliye edildi, yangın söndürüldü.

Olay, Gölbaşı’nın Bezirhane mevkiinde, Ankara-Niğde otobanında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

seyir-halindeki-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-golbasinda-facia-ucuz-atlatildi-yenicag-1.jpg

Arkadan gelen bir sürücünün uyarısıyla yangını fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekip yolcuları tahliye etti.

seyir-halindeki-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-golbasinda-facia-ucuz-atlatildi-yenicag-2.jpg

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri ulaştı. Yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

seyir-halindeki-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-golbasinda-facia-ucuz-atlatildi-yenicag-3.jpg

Yolcular başka bir otobüsle yolculuğuna devam etti, ancak yanan otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

seyir-halindeki-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-golbasinda-facia-ucuz-atlatildi-yenicag-4.jpg

seyir-halindeki-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-golbasinda-facia-ucuz-atlatildi-yenicag-5.jpg

seyir-halindeki-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-golbasinda-facia-ucuz-atlatildi-yenicag-6.jpg

seyir-halindeki-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-golbasinda-facia-ucuz-atlatildi-yenicag-7.jpg

seyir-halindeki-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-golbasinda-facia-ucuz-atlatildi-yenicag-8.jpg

seyir-halindeki-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-golbasinda-facia-ucuz-atlatildi-yenicag-9.jpg

seyir-halindeki-yolcu-otobusu-alev-topuna-dondu-golbasinda-facia-ucuz-atlatildi-yenicag.jpg

