Seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü! Gölbaşı’nda facia ucuz atlatıldı

Olay, Gölbaşı’nın Bezirhane mevkiinde, Ankara-Niğde otobanında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Arkadan gelen bir sürücünün uyarısıyla yangını fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekip yolcuları tahliye etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri ulaştı. Yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yolcular başka bir otobüsle yolculuğuna devam etti, ancak yanan otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.