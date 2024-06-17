Seyir halindeyken alev alev yandı. Geriye demir yığını kaldı

Kaynak: İHA
Seyir halindeyken alev alev yandı. Geriye demir yığını kaldı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halindeyken yangın çıkan araç, bir anda alev topuna döndü. Otomobilden geriye sadece demir yığını kaldı.

Anadolu Otoyolu'nun Hendek geçişi Ankara yönünde meydana gelen olayda, H.Ş. idaresindeki 34 DJD 420 plakalı otomobil, seyir halindeyken alevler içinde kaldı.

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Yapılan ihbar sonrası bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler, adeta alev topuna dönen otomobili söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Meydana gelen yangın neticesinde otomobilden geriye demir yığınları kalırken çıkan yangınla alakalı olarak inceleme başlatıldı.

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