Seyir halindeyken alev alev yandı. Lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde seyir halindeki lüks otomobil alev aldı. Emniyet şeridine çekerek aracı terk eden sürücünün olayı bildirmesi ekipler sebebi bilinmeyen yangını söndürdü.

KAYNAK: İHA
Seyir halindeyken alev alev yandı. Lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde İstanbul istikametinde seyreden lüks otomobil alev topuna döndü. Alev alev yanan araçtan geriye hurda yığını kaldı.

BİR ANDA DUMAN SARDI

Yangın, Çaydurt mevkiinde meydana gelen olayda; İstanbul istikametine seyreden Oğuz Baykal idaresindeki plakası öğrenilemeyen lüks araçtan dumanlar yükselmeye başladı.

Araçtan duman çıktığını fark eden sürücü Baykal, emniyet şeridine otomobilini park etti.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Dumanlar kısa süre sonra yerini alevlere bıraktı. Yangın, lüks otomobilin tamamını sardı.

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HURDA YIĞININA DÖNDÜ

Olay yerine Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edildi. Alev alev yanarken söndürülen lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

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