Seyir halindeyken alev topuna döndü!

Kaynak: İHA
Seyir halindeyken alev topuna döndü!

Denizli'de seyir halindeki araç bir anda alev aldı. Araç kullanılamaz hale geldi.



Seyir halindeki araç, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde yandı. Olay yerinden aktarılan bilgilere göre seyir sırasındakiotomobilin motor kaputundan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Aracın sürücüsü otomobilini kenara çekerek bir yandan kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.

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