Seyir terasından atlayan Kübra'nın cansız bedeni Zap suyundu bulundu

Kaynak: DHA
Seyir terasından atlayan Kübra'nın cansız bedeni Zap suyundu bulundu

Hakkari'de seyir terasından uçuruma atladığı belirtilen Kübra Gültekin'in cansız bedenini Zap suyundan dalgıçlar çıkardı.

Hakkari'de seyir terasından uçuruma atladığı öne sürülen 20 yaşındaki Kübra Gültekin'in cenazesi Zap suyupdan çıkarıldı.

Hakkar Sümbül Mahallesi'nde bulunan seyir tepesine gece saatlerinde gelen Kübra Gültekin iddiaya göre önce çanta ve ayakkabısını uçuruma attı. Genç kız daha sonra kendini 150 metre yükseklikteki seyir tepesinden kendini boşluğa bıraktı.

Olayın genç kızın bir telefon konuşması yaptıktan sonra meydana geldiği belirtildi. Olayın ardından bölgeye İtfaiye, AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, termal görüntüleme gece görüşlü dron ve aydınlatma lambaları ile çalışma başlattı. Van'dan gelen su altı polis dalgıç timi rafting ekiplerinin de botla destek verdiği çalışmalar sonucundan Gültekin'in cansız bedenine ulaştı.

Cenaze, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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