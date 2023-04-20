Şeyma Subaşı ablasını da hayatından sildi

Sosyal medya fenomeni olan Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin Marakeş'te yapacakları düğünün davetli listesi gündem oldu.

"ABLAM HAYATIMDA OLMAYACAK"

Şubaşı, 15 kişilik davetli listesi hakkında "Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak" diye konuştu

Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya yakınlığından dolayı hayatından çıkardığı iddia ediliyor. Bu arada Kübra Subaşı'nın eski futbolcu eşi Merthan Açıl, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımında çalışıyor.