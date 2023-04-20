Şeyma Subaşı ablasını da hayatından sildi

Sosyal medya hesabından düğünüyle ilgili açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak" diye konuştu.

Şeyma Subaşı ablasını da hayatından sildi

Sosyal medya fenomeni olan Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin Marakeş'te yapacakları düğünün davetli listesi gündem oldu.

seyma-subasi-ablasini-da-sildi-118d2787.jpg

"ABLAM HAYATIMDA OLMAYACAK"

Şubaşı, 15 kişilik davetli listesi hakkında "Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak" diye konuştu

seyma-subasi-ablasini-da-sildi-118cf233.jpg

Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya yakınlığından dolayı hayatından çıkardığı iddia ediliyor. Bu arada Kübra Subaşı'nın eski futbolcu eşi Merthan Açıl, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımında çalışıyor.

İlgili Haberler
Şeyma Subaşı'nın düğününe katılacak isimler belli oldu. Listedeki davetliler merak konusuydu
Şeyma Subaşı düğününe İstanbul'dan sadece 15 kişiyi davet etti. Davet edilen 15 kişi kim?
Şeyma Subaşı'nın kazancı dudak uçuklattı. Abonelik ücretine zam yapmıştı
Şeyma Subaşı'nın bekarlığa veda partisi erken başladı
Öne Çıkanlar
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Son Haberler
Fiorentina öldü öldü dirildi. Lech Poznan'ı eledi Spor
Fiorentina öldü öldü dirildi. Lech Poznan'ı eledi
Karanlık tünelde ışık arayan takım: Trabzonspor Spor
Karanlık tünelde ışık arayan takım: Trabzonspor
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu? Siyaset
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu?
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı Dünya
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı Spor
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi Magazin
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi
Yasemin Avrupa şampiyonu Spor
Yasemin Avrupa şampiyonu