Şeyma Subaşı balayı pozlarını paylaştı. Beğeni yağdı

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı balayı tatiline çıktı. Gelinliği oldukça konuşulan Subaşı’nın balayı pozları da gündem oldu. Tokyo’ya giden ünlü isim transparan giyip tatil pozlarını peş peşe paylaştı.

Subaşı paylaşımına, "Sen başka bir Seviyesin! Ne kadar temiz, ne kadar huzurlu, ne kadar güzel, ne kadar eşsiz bir (çok ve daha fazla) ülke ve insanlar" notunu düştü.

32 yaşındaki ünlü ismin paylaşımında "Güzellik", "Hayatını yaşayan güzel kadın", "Aşk ne güzel şey değil mi", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.