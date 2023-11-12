Şeyma Subaşı beli ince görünsün diye fayansları yamulttu. Yine Photoshop'u abarttı

Belini ince göstermek için Photoshop'u abartan Subaşı, duvardaki fayansları yamultunca sosyal medyanın diline düştü.

Şeyma Subaşı beli ince görünsün diye fayansları yamulttu. Yine Photoshop'u abarttı

Acun Ilıcalı'dan sonra Mısırlı iş insanı Meedo ile evlenen ve evliliğinde psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek boşanan Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü.

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DUVARDAKİ FAYANSLARI YAMULTTU

Miami'den İstanbul'a döndüğünü gecenin bir yarısı paylaştığı fotoğrafla dikkat çeken Şeyma Subaşı, Photoshop'u abarttı.

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Belini ince göstermek için Photoshop'u dikkatsizce abartarak kullanan Subaşı duvar fayanslarını bile yamulttu.

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Şeyma Subaşı'nın bu detayı fark etmemiş olmasına ise çoğu kişi inanmadı.

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