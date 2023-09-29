Şeyma Subaşı boşanır boşanmaz bakın ne yaptı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ikinci evliliği sona erdi. Subaşı 3 gün 3 gece süren düğünle evlendiği Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den şiddet gördüğü iddialarıyla gündemdeydi.

Evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından çift boşanmak için mahkemeye başvurdu. 5 aylık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesinde görüldü.

Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasına karar verdi.

HER ŞEYİ SİLDİ

Boşanma davasına dair haberler düşer düşmez Şeyma Subaşı Instagram'da Meedo'ya ait tüm fotoğrafları sildi. Şeyma Subaşı'nın avukatı ise sosyal medyadan boşanma sonrası fotoğraf paylaştı.

Şeyma Subaşı'nın ayrıca 15 kişilik düğününe davet ettiği iş insanı Burak Ateş ile aşk yaşadığı iddiası da gündemde.

