Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşandı. 5 aylık evlilik tek celsede bitti

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yaklaşık 5 ay önce evlenen Şeyma Subaşı bugün Beykoz Adliyesindeki duruşmada boşandı.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşandı. 5 aylık evlilik tek celsede bitti

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Beykoz Adliyesindeki duruşmada boşandı. İkil, geçtiğimiz mayıs ayında Fas’ın Marakeş şehrinde dünyaevine girmişti.

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Acun Ilıcalı’dan 2018’de boşanan bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs'da evlenmişti. 'Psikolojik şiddet' iddialarının ardından çift boşanmak için mahkemeye başvurdu.

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Beş aylık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesi'nde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasına karar verdi.

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