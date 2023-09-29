Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşandı. 5 aylık evlilik tek celsede bitti

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Beykoz Adliyesindeki duruşmada boşandı. İkil, geçtiğimiz mayıs ayında Fas’ın Marakeş şehrinde dünyaevine girmişti.
Acun Ilıcalı’dan 2018’de boşanan bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs'da evlenmişti. 'Psikolojik şiddet' iddialarının ardından çift boşanmak için mahkemeye başvurdu.
Beş aylık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesi'nde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasına karar verdi.
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