Şeyma Subaşı kendisini ti'ye alan fenomene ateş püskürdü!

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Subaşı, hakkında sık sık içerik üreten fenomen Miray Akovalıgil’e sert bir uyarıda bulundu.

"GEREĞİNİ YAPARIM"

Uzun bir yorumla tepki gösteren Subaşı, “Lütfen bir daha beni içeriklerinize dahil etmeyin. Aksi halde, bir birey olarak kendi haklarımı korumak adına gerekeni yapacağımı belirtmek isterim.” diyerek hukuki sürecin sinyalini verdi.

2017 yılında Acun Ilıcalı ile evlenen ve kısa süre sonra boşanan Şeyma Subaşı, lüks yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Bali’de yoga yaparken, Miami’de partilerde görüntülenen Subaşı, zaman zaman sosyal medyayı bırakacağını açıklasa da bu kararları uzun sürmüyor.

Miray Akovalıgil isimli içerik üreticisinin, Şeyma Subaşı’yla ilgili videolar paylaşması Subaşı’nın sabrını taşırdı.

Subaşı, söz konusu videonun altına yaptığı yorum şu şekilde:

"Hayata ve insanlara bakış açınız gerçekten farklı, eminim paylaşımlarınız size büyük bir tatmin duygusu veriyordur. Sosyal medyanın faydalarını bu şekilde kendinize döndürmeniz sizin adınıza ne kadar özel. Umarım gerçekten gönülden mutlu oluyorsunuzdur.

Bu dönemde insanların gülmeye, eğlenmeye ihtiyaç duyduğu bir zamanda, başkaları hakkında — tanımadan — yaptığınız yorumlar ve anlar birçok kişinin kalbine dokunuyor olmalı, lol. (Adınızı bile okumadım ama sürekli size ait videolar gönderiliyor.)

Eminim size de bolca güzel dönüş oluyordur. Bana göre pek anlamlı şeyler değil ama belli ki insanlar bu tarz içeriklerle çok eğleniyor. Eğlendirdiğiniz için teşekkürler.

Ancak bir ricam var: Lütfen bir daha beni içeriklerinize dahil etmeyin. Aksi halde, bir birey olarak kendi haklarımı korumak adına gerekeni yapacağımı belirtmek isterim.

Huzurlu günler dilerim."