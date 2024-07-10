Şeyma Subaşı mayosuyla şezlongda kalça pozu verdi

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme oturan Şeyma Subaşı, Bodrum'da tatiline devam ediyor.

Her paylaşımıyla gündem yaratan Şeyma Subaşı, tatilinden çok çarpıcı bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Şezlongda uzanan Subaşı, bu kez bikinisiyle bir fotoğrafı yayınladı. Subaşı'nın fotoğrafı sosyal medyada çokça konuşuldu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

HAMAM FOTOĞRAFI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Şeyma Subaşı, Bodrum'daki tatilinden bir de hamam fotoğrafı paylaşmış, o fotoğraf da yine sosyal medyada gündeme oturmuştu.

Peştemal ile hamamda poz veren Subaşı'ya "Mükemmel görünüyorsun", "Harikasın" gibi yorumlar yapılmıştı.