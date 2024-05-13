Şeyma Subaşı nafakasını bir gecede harcadı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra her hareketi gündem yaratan Şeyma Subaşı seyahatlerine ara vermiyor. Bir gün Uzakdoğu’dan bir gün Amerika’dan paylaşım yapan Subaşı bu kez İtalya tatilinin fotoğraflarını paylaştı.

Arkadaşlarıyla Venedik’e giden Şeyma Subaşı, Instagram’daki takipçileriyle o anların fotoğraflarını paylaştı.

Müzeleri ve tarihi yerleri gezen Subaşı, gece de maskeli bir yemeğe katıldı. Siyah transparan elbisesini siyah maskesiyle tamamlayan güzelin kombinin maliyeti ise dudak uçuklattı.

Ünlü bir İtalyan giyim firmasına ait olan elbisenin fiyatının tam 145 bin TL olduğu iddia edildi.

2018 yılında boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın ayrılığı da çok konuşulmuştu. Kızları Melisa'nın velayetini anne Subaşı'nda almıştı. Ilıcalı’nın o dönem, Subaşı’na 115 bin TL yoksulluk, kızları Melisa'ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olarak her ay 125 bin TL ödeyeceği iddia edilmişti. Subaşı'nın şu an aldığı nafaka bedeli ise bilinmiyor.