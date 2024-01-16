Şeyma Subaşı’dan gazetecilere: Hadi bunu haber yapın

Kaynak: Haber Merkezi
Şeyma Subaşı’dan gazetecilere: Hadi bunu haber yapın
Sosyal medya fenomeni ve Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Formula E CEO’su Alejandro Agag’la aşk yaşadığı haberlerini sosyal medya hesabından yalanladı. Bu iddiaları yazan gazetecilere tepki gösteren Subaşı "Hadi bunu da haber yapın" dedi.

Türkiye'de Acun Ilıcalı ile Mısır'da milyarder Mohammed Alsaloussi (Meedo)’den boşanan Şeyma Subaşı hakkında son günlerde Formula E CEO’su Alejandro Agag’la aşk yaşadığı iddiaları çıkmıştı.

Sosyal medyada fenomen olan Subaşı, kendi hesabı üzerinden söz konusu iddiayı gündeme getiren gazetecilere kızdı.

Gazetecilere tepki göstererek iddiaların doğru olmadığını söyleyen Şeyma Subaşı “Şunu haber yapabilirsiniz, boşandığımdan beri kimsenin elini tutmadım” ifadelerini kullandı.

"HADİ BUNU DA HABER YAPIN LÜTFEN LÜTFEN...."

Subaşı “Biliyorum şu an bekarım diye herkesle yazacaksınız. Çünkü galiba kızların hiçbir normal erkek arkadaşı olamıyor bu dönemde. Ya da bir şey yaşamak zorundalar yurt dışına gitmek için falan. Bende tam tersi, kimseyle beraber değilim, flörtleşmiyorum bile. Kimseyle beraber değilim, hadi bunu haber yapın lütfen, lütfen, lütfen” dedi.

İŞTE 'BİRLİKTELER' İDDİALARININ ÇIKMA NEDENİ

53 yaşındaki Formula E CEO'su Alejandro Agag ile Şeyma Subaşı beraber bir akşam yemeğinde poz vermişti. Yan yana olan Subaşı ve Agag'ın birlikte olduğu haberleri iddiaları arttırmıştı.

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