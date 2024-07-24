Şeyma Subaşı'ndan bomba gibi itiraf: Yine aşık oldum. Adı Barış Alper ile anılıyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şeyma Subaşı'ndan bomba gibi itiraf: Yine aşık oldum. Adı Barış Alper ile anılıyordu

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından aşk itirafında bulundu. Subaşı'nın son dönemde futbolcu Barış Alper Yılmaz ile adı anılıyordu.

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımları kadar özel hayatıyla da sık sık gündemi meşgul ediyor.

İki evlilik yaşayan Subaşı ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir aşk iddiası ortaya atılmış, Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz ile bir mekanda eğlendikleri iddia edilmişti.

thumbs-b-c-6a33737e80233e6459263830868bc364.jpg

AŞK İTİRAFINDA BULUNDU

Subaşı, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Saint Tropez'de tatiline devam eden Subaşı, aşk itirafında bulundu.

"HÂLÂ HİSSEDECEK ÇOK ŞEY VAR"

Subaşı, "Tahmin edin ne oldu çocuklar? Yine aşık oldum. LOL. Ve neredeyse düşünüyordum... Acaba herhangi bir heyecan, herhangi bir yer veya herhangi bir insan olacak mı? Ve ne oldu biliyor musunuz? Evet. Hâlâ hissedecek çok şey var. En tatlı zaman her yerde hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Subaşı'nın paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, paylaşımında isim vermedi.

1-002.jpg

444.jpg

İlgili Haberler
Şeyma Subaşı ve Galatasaray'ın yıldızı sabahlara kadar eğlendi
Şeyma Subaşı mayosuyla şezlongda kalça pozu verdi
Şeyma Subaşı şeffaf elbise giyip kamerayı yakınlaştırdı
Son Haberler
Galatasaray gizlilik kararı aldı Spor
Galatasaray gizlilik kararı aldı
Borsa güne yatay başladı Ekonomi
Borsa güne yatay başladı
İkinci el otomobilde flaş gelişme. 100 bin lira geriledi galericiler tarih verdi Otomotiv
İkinci el otomobilde flaş gelişme. 100 bin lira geriledi galericiler tarih verdi
Tarihe ışık tutacak kazı Gündem
Tarihe ışık tutacak kazı
Eylem Tok hakkındaki davada yeni gelişme! Tarih belli oldu Gündem
Eylem Tok hakkındaki davada yeni gelişme! Tarih belli oldu
Marketlerde yeni dönem. Uygulanmaya başlandı Gündem
Marketlerde yeni dönem. Uygulanmaya başlandı
Batuhan Karadeniz veda etti Spor
Batuhan Karadeniz veda etti