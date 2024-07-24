Şeyma Subaşı'ndan bomba gibi itiraf: Yine aşık oldum. Adı Barış Alper ile anılıyordu

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımları kadar özel hayatıyla da sık sık gündemi meşgul ediyor.

İki evlilik yaşayan Subaşı ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir aşk iddiası ortaya atılmış, Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz ile bir mekanda eğlendikleri iddia edilmişti.

AŞK İTİRAFINDA BULUNDU

Subaşı, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Saint Tropez'de tatiline devam eden Subaşı, aşk itirafında bulundu.

"HÂLÂ HİSSEDECEK ÇOK ŞEY VAR"

Subaşı, "Tahmin edin ne oldu çocuklar? Yine aşık oldum. LOL. Ve neredeyse düşünüyordum... Acaba herhangi bir heyecan, herhangi bir yer veya herhangi bir insan olacak mı? Ve ne oldu biliyor musunuz? Evet. Hâlâ hissedecek çok şey var. En tatlı zaman her yerde hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Subaşı'nın paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, paylaşımında isim vermedi.