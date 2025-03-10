Şeyma Subaşı'ndan olay olacak sözler: Adam sosyopat

Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Subaşı’nın bu evliliği uzun sürmemişti. 5 aylık evliliğin ardından bu konuda sessiz kalan Şeyma Subaşı ilk kez konuştu.

“O KARANLIK DÖNEMDEN ÇIKTIM”

"Benim bir dönemim var işte onu söylüyorum zaten herkes biliyor bu arada yani hani bu ikinci kocamla alakalı olan bir şey" diyerek o dönem yaşadıklarına dair şunları söyledi:

"Ben hayatımda aynaya baktığımda kendim böyle hani ne yapıyorsun nasıl, nasıl ben kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim nasıl bu adamın bana bunları söylemesine ve bunları yapmasına ben izin veririm nasıl oluyor? Allah'ım ne öğrenmem lazım bundan ne öğrenmem lazım. Şeyma çıkman lazım bundan..."

“ADAM DELİ, SOSYAPAT”

Şeyma Subaşı yaşadıklarını anlatırken "Şu anda Allah'ım şükürler olsun da hani o dönemi ben çok ağır yaşadım o karanlık dönemden o kadar güzel çıktım ki ama çok acıydı çok ağladım. Kendime saygım kalmadı" ifadelerini kullandı.

Subaşı eski eşi Mohammed Alsaloussi'den bahsederek "Adam mesela deli, sosyopat bir şey ki mesela hani seni her şeyle kandırabiliyor" dedi.