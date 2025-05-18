Seyrantepe'de gece yarısı ilginç görüntü

Galatasaray, 25. şampiyonluk için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, Kayserispor maçı sonrası yapılacak kutlamaların provasını bir gece önceden gerçekleştirdi.

GALATASARAY'DAN KUTLAMA PROVASI

RAMS Park'ta yapılacak kutlamaların provası bir gece önceden Galatasaray yönetimi tarafından tamamlandı. Sesleri duyan sarı-kırmızılı taraftarlar, o anları cep telefonu kameralarına çekip sosyal medyada paylaştı. 25. şampiyonluğa özel ışık şov gösterisi yapmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, bu kutlamalar için çok ciddi bir bütçe ayırdı.