Seyrantepe'de gece yarısı ilginç görüntü

Kaynak: Haber Merkezi
Seyrantepe'de gece yarısı ilginç görüntü

Galatasaray bu akşam evinde Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, bu mücadeleden 1 puan alsa dahi Fenerbahçe maçının sonucuna bakmadan ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Mücadeleye saatler kala dün gece RAMS Park'ta yapılan hazırlık ise dikkatleri çekti.

Galatasaray, 25. şampiyonluk için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, Kayserispor maçı sonrası yapılacak kutlamaların provasını bir gece önceden gerçekleştirdi.

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GALATASARAY'DAN KUTLAMA PROVASI

RAMS Park'ta yapılacak kutlamaların provası bir gece önceden Galatasaray yönetimi tarafından tamamlandı. Sesleri duyan sarı-kırmızılı taraftarlar, o anları cep telefonu kameralarına çekip sosyal medyada paylaştı. 25. şampiyonluğa özel ışık şov gösterisi yapmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, bu kutlamalar için çok ciddi bir bütçe ayırdı.

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