Şeytan kuyruklu yıldızı ortaya çıkıyor. 70 yılda bir görünüyor

Şeytanın boynuzlarına benzetildiği için, “Şeytan Kuyruklu Yıldızı" olarak bilinen 12P/Pons-Brooks Kuyruklu Yıldızı, mart ayının sonuna kadar Kuzey Yarımküre'de çıplak gözle görülebilecek.

Önümüzdeki ay gerçekleşeceği bilinen tam Güneş Tutulması sırasında, çok parlak bir şekilde var olacağı söylenen Şeytan Kuyruklu Yıldız, 21 Nisan’dan itibaren mayıs ayında Kuzey Yarımküre'de gözden kaybolmadan önce Güneş’e en yakın mesafesinde olacak.

Maryland Üniversitesi Astronomi Gözlemevi Müdürü Elizabeth Warner, konu hakkında Washington Post’a açıklamalarda bulundu ve "Kuyruklu yıldız biraz daha parlaklaşsa da yine de muhtemelen birçok yerde dürbünle görülebilecek. Yine de karanlık yerlerden çıplak gözle görülebilir olacak." İfadelerini kullandı.

Bilim insanları, bu ay, yıldızın daha fazla parlamasının mümkün olduğunu iletti ve bunun durumun sebebinin bilinmediği kaydedildi. Ayrıca, başka bir parlamanın 8 Nisan’da gerçekleşecek olan Güneş tutulmasıyla aynı zamana denk gelebileceği belirtildi.

Warner, "Kuyruklu yıldız kendisini biraz daha parlak hale getiren bir patlama yaşarsa, o sırada Jüpiter'in yakınında Güneş'in solunda görülebilir olabilir" derken, kuyruklu yıldız uzmanı John Bortle, bu tahmini bir "fantezi" olarak niteledi. Bortle, 12P/Pons-Brooks Kuyruklu Yıldızı'nın Güneş'e yaklaştıkça daha da parlak hale geldiğini ve herhangi bir ilave alevlenmenin çok da fark edilmeyeceğini kaydetti.