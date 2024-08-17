Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemle insan kaçakçılığı

Kırklareli'nde pes dedirten olay. Tır şoförünün şehitlerimiz, polis memuru Fethi Sekin, astsubay Ömer Halisdemir ile Ege Üniversitesi’nde öldürülen öğrenci Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun fotoğraflarını kullanarak kamufle ettiği tırın içinden 67 kaçak çıktı. Olay, trafik kontrolünde tırın şüpheli davranışlarda bulunması sayesinde ortaya çıktı.

Kamufle edilmiş tırın içindeki kaçaklar, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Tır şoförünün bu yöntemi, uygulama noktalarından daha az dikkat çekmek ve geçişlerde kolaylık sağlamak amacıyla kullandığı belirlendi. Yakalanan tır şoförü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalan 67 kaçak ise yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise “Suçlarını gizlemek, yakalanmamak için aziz şehitlerimizin hatıralarının kamufle aracı olarak kullanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz” denildi.