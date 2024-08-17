Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemle insan kaçakçılığı

Kaynak: Haber Merkezi
Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemle insan kaçakçılığı

Kırklareli’nde, Ömer Halisdemir, Fethi Sekin ve Fırat Çakıroğlu’nun resimlerini kullanarak kamufle edilen tırın içinden 67 kaçak çıktı. Tır şoförünün bu yöntemi uygulama noktalarından daha rahat geçmek için kullandığı ortaya çıktı.

Kırklareli'nde pes dedirten olay. Tır şoförünün şehitlerimiz, polis memuru Fethi Sekin, astsubay Ömer Halisdemir ile Ege Üniversitesi’nde öldürülen öğrenci Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun fotoğraflarını kullanarak kamufle ettiği tırın içinden 67 kaçak çıktı. Olay, trafik kontrolünde tırın şüpheli davranışlarda bulunması sayesinde ortaya çıktı.

95398-2goy-cover.webp

Kamufle edilmiş tırın içindeki kaçaklar, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Tır şoförünün bu yöntemi, uygulama noktalarından daha az dikkat çekmek ve geçişlerde kolaylık sağlamak amacıyla kullandığı belirlendi. Yakalanan tır şoförü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalan 67 kaçak ise yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise “Suçlarını gizlemek, yakalanmamak için aziz şehitlerimizin hatıralarının kamufle aracı olarak kullanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz” denildi.

İlgili Haberler
Hababam sınıfının yıldızı hayatını kaybetti
Son Haberler
İstanbul’da kaçak alkol operasyonu: 17 gözaltı Gündem
İstanbul’da kaçak alkol operasyonu: 17 gözaltı
Minibüs yan yattı: 2 yaralı Gündem
Minibüs yan yattı: 2 yaralı
Piyasalar bu karara odaklandı. Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Ekonomi
Piyasalar bu karara odaklandı. Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Doğal gaz hattında bomba paniği Gündem
Doğal gaz hattında bomba paniği
110 yıllık top mermisini nereden bulduğunu açıkladı. Ceviz kırmak için almış Yaşam
110 yıllık top mermisini nereden bulduğunu açıkladı. Ceviz kırmak için almış
Hababam sınıfının yıldızı hayatını kaybetti Gündem
Hababam sınıfının yıldızı hayatını kaybetti
TFF'de o isme flaş görev. Oy birliğiyle seçildi Spor
TFF'de o isme flaş görev. Oy birliğiyle seçildi