Şeytanın bile aklına gelmez! Kiralık ilanlarında büyük sahtekarlık

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne gelen 4 kişi, sosyal medyada kiralık olarak ilana verilen daireler için kaparo ödediklerini, ancak evlerin başkaları tarafından kiralandığını, paralarını alamadıklarını belirtip şikayette bulundu.

BOYADIKLARI EVLERİN FOTOĞRAFLARI İLE KAPARO ALDILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, verilen kiralık ilanlar üzerinden şüphelilerin boyacılık yapan Murat Karakaya ve Aykut Demir olduğunu belirledi. Araştırmayı derinleştiren polis, 2 şüphelinin, boyadıkları evlerin fotoğrafını çekip ilana koyarak, 4 kişiden yaklaşık 6 bin lira kaparo aldığını saptadı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR

Dolandırıcılık suçundan 11 kaydı olan Aykut Demir ile farklı 4 suçtan kaydı bulunan Murat Karakaya, operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerden Aykut Demir'in ilk ifadesinde, ''Ev sahibiyle komisyon karşılığı anlaşarak, evleri ilana ben koydum'' dediği öğrenildi.

Ancak ev sahibinin durumdan haberinin olmadığı anlaşıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

"ENFLASYON, HIRSIZLIKTAN, SOYGUNDAN, FUHUŞA KADAR BÜTÜN YOLLARI AÇAR"

Şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık olayı Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 1991 yılında yaptığı enflasyon hakkındaki konuşmasını akıllara getirdi.

Süleyman Demirel o konuşmasında, "Türkiye'nin birinci sorunudur enflasyon. Enflasyon sadece pahalılık olayı da değildir. Ahlakı bozar, borcu olan borcunu ödemez, alacağı olan alacağını alamaz. Hırsızlıktan, soygundan, fuhuşa kadar hemen hemen bütün yolları açar" diyerek ekonominin bozulmasının toplumda yarattığı yıkıcı etkiyi ortaya koymuştu.