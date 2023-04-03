﻿Şeytanlar ve meleklerin savaşı

Vay efendim! Kılıçdaroğlu seccadeye basmış! Bu dinimize yapılan bir hakaretmiş, ihanetmiş…

Kılıçdaroğlu'nun ne kadar samimi bir Müslüman, ne kadar temiz ahlaklı biri olduğunu bilmesek, bize de yedirecekler bu yalanı… O kadar profesyonel algı uzmanları…

Size olanların özetini yapayım: Seccadeyi alıp namaza durduğumuzda, bir şeytan bir de melek vardır aslında, yaşam da şeytanlarla meleklerin savaşıdır kısaca.

Hani konu halka yapılan saygısızlıksa, o nasıl olur anlatayım mı? Ben saygısızlık diyorum buna, ama siz istediğiniz sıfatı koyabilirsiniz.

Bence saygısızlık, depremde enkaz altında bağıra bağıra yardım isteyen halka günler sonra ulaşmaktır…

Bence saygısızlık, enkaz altında canlıyken soğuktan donan insanlara yardım götürmekten aciz bir sistem kurulmasıdır…

Bence saygısızlık, Kızılay'ın çadırı para ile satmasıdır…

Bence saygısızlık, 2019 yılında Merkez Bankası'nın olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere ayırdığı ve "kefen parası" olarak da tanımlanan ihtiyat akçesinin tam ihtiyaç duyulduğunda olmaması, önceden yanlış politikalarla yenmiş olmasıdır…

Ne acıdır ki insanların çoğu da kefensiz defnedildi…

Bence saygısızlık, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezervinin saçma sapan bir ekonomi modelinde yakılmasıdır…

O para şimdi olsaydı toplam 100 milyar dolar olan deprem hasarları karşılanır, yeni kentler hemen yerine konurdu… Oysa insanlarımız bırakın evi, bırakın konteynırı çadır bulamıyor…

İnsanlar sıfırı tüketmiş, rezervleri boş olan bir ülkede, depremde yardım alamadı, alamıyor, hayatta kalanlar soğuk, sel, pislik, hastalık ve parasızlıkla mücadele ediyor…

Ve bu ayıpların ortada cirit attığı bir dönemde, kalkmış birileri diyor ki, Kılıçdaroğlu seccadeye bastı!

İnsan görünümlü şeytanlar bunlar…

Sadece kendi mutlulukları, doymak bilmeyen iştahları, günahla dolu zevkleri var…

Kendi karanlıklarını ve günahlarını örtmek için en ahlaksız, en alçak yalanlarla saldırıyorlar, tıpkı bir geyiğe saldıran vahşi sırtlanlar gibi parçalayıp yedikleri halkın emeğinden besleniyorlar…

Bu düzen değişecek diye, sırtlanların iğrenç çığlıkları gibi, yalan dolu ağızlarındaki çatal dilleri ile iftiralar atıyorlar…

Şeytanlarla meleklerin mücadelesi yeni başlıyor, ama herkes emin olsun!

Elinde Kur'an, dilinde besmele ile bu halkı kandırmaya çalışanların hem bu dünyada hem öteki dünyada verecekleri bir hesap olacak…