Seyyar satıcı tüfekle zabıtalara ateş açtı. Yaralılar var

Malatya Alacakapı Mahallesi'nde kot pantolon satan bir seyyar satıcı, denetim yapan zabıtalarla tartıştı.
Seyyar satıcının tüfekle ateş etmesi sonucu 5'i zabıta memuru ile o sırada bölgede olan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, semt polikliniğindeki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.(AA)
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