Seyyar satıcılara zabıta müdahalesi

Kaynak: İHA
Seyyar satıcılara zabıta müdahalesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Sümela Manastırı civarında seyyar satıcılık yapanlara müdahalede bulundu ve görüntü kirliliğine neden olan derme çatma 12 kaçak yapıyı kaldırdı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Uzungöl'de denetimler ara vermeden devam ederken, dünyaca ünlü Sümela Manastırı civarındaki seyyar satıcılara ve izinsiz yapılaşmaya da müdahalede bulunuldu.

Zabıta ekiplerinin jandarma ile koordineli şekilde gerçekleştirdiği denetimler neticesinde Sümela Manastırı’nın girişindeki 3 seyyar satış yeri de dahil olmak üzere toplamda 12 kaçak yapı kaldırıldı.

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada Sümela Mamastırı ve çevresindeki alanların muhafaza edilmesine önem verdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda izinsiz yapılaşmaya ve seyyar satış yapanlara yönelik geniş kapsamlı bir operasyon yapıldığı vurgulanırken manastırın giriş bölgesinin tamamen seyyar satıcılardan temizlendiği aktarıldı.

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