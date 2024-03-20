Sezen Aksu Emel Müftüoğlu ve Demet Evgar bakın ne için bir araya geldi

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Sezen Aksu Emel Müftüoğlu ve Demet Evgar bakın ne için bir araya geldi
Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu ve Demet Evgar, Show TV’de yayınlanan ‘Bahar’ dizisinin son bölümünü izlemek üzere dün gece bir araya geldi.

Diziye olan ilgilerini Instagram üzerinden paylaşan Müftüoğlu, “Bu gece ‘Bahar’ gecesi yaptık” ifadesini kullandı.

Dizide ‘Bahar’ karakterini canlandıran Demet Evgar, başroldeki performansıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca, Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu’nun kepekli ve normal ekmekle hazırladığı tostları yerken çekilmiş bir fotoğrafını “Yiyerek zayıflama metotlarını öğreten Sezen Aksu’m” notuyla paylaşarak, Aksu’nun sağlığına dair endişeleri giderdi.

Müftüoğlu, Aksu’nun hastane bilekliği takılı kolunun sadece rutin bir kontrol için olduğunu ve endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti.

Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu ve Demet Evgar, Show TV’de yayınlanan ‘Bahar’ dizisinin son bölümünü izlemek üzere dün gece bir araya gelmesi dikkat çekti.

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