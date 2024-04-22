Sezgin Baran Korkmaz cezaevinden çıktı tatlı krizine girdi

Avusturya’da yargılandıktan ve ‘kara para aklama’ ile ‘dolandırıcılık’ suçlarından ABD’ye iade edildikten sonra, Sezgin Baran Korkmaz New Jersey’deki bir Türk mahallesindeki baklavacı dükkanında kameralara yakalandı.

Avusturya’da ‘kara para aklama’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçlamalarıyla tutuklanıp ABD’ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz, geçtiğimiz aylarda serbest bırakılmıştı.

Serbest kaldıktan sonra günlük hayatına devam eden Korkmaz, en son New Jersey’de bir Türk mahallesindeki bir baklavacıdan çıkarken görüldü.