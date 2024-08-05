Sezgin Baran Korkmaz ortaya çıktı. New York'ta mutfak pozu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sezgin Baran Korkmaz ortaya çıktı. New York'ta mutfak pozu

Uzun zamandır ortada görünmeyen Sezgin Baran Korkmaz'ın New York’un ünlü Türk restoranına ortak olduğu artıya çıktı. Sezgin Baran Korkmaz'ın mutfak görüntüleri restoranın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Hakkındaki kara para aklamak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalar nedeniyle Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz tutuklu bulunduğu Avusturya'dan 15 Temmuz 2022'de ABD'ye iade edilmişti.

ABD'de tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz, New York'un ünlü Türk kebapçısı Ali Baba’ya ortak olduğu ortaya çıktı. Ali Baba'nın sosyal medyasından Sezgin Baran Korkmaz'ın mutfakta çalıştığı görüntüler paylaşılarak Sezgin Bakan Korkmaz'ın evsizlere yemek yapıp dağıtan bir hayırsever olarak tanıtıldı.

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Türkiye’den 132 milyon dolar kara para akladığı iddiasıyla 2021'de yaşadığı Avusturya’da hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, ABD’ye iade edildikten sonra 1 Ağustos 2023’te tahliye olmuştu.

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Geçtiğimiz aylarda TV canlı yayınına bağlanarak ABD’deki davasının sonuçlanmasının sonrasında Türkiye’ye döneceğini söyleyen Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye dönmediği gibi New York’taki bir Türk restoranına ortak olarak ABD'de yaşamaya devam etti.

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