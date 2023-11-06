Sezgin Tanrıkulu CHP parti meclisine girdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Parti Meclisi için hazırladığı anahtar listede Sezgin Tanrıkulu da var.

Sezgin Tanrıkulu CHP parti meclisine girdi

CHP Kurultayı'nın ikinci gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Parti Meclisi için hazırladığı anahtar liste netleşmeye başladı.

PM'ye aday olan çok sayıda partili, daha genel başkanlık yarışının yaşandığı geceden Ankara Spor Salonu'na afişlerini asmaya başladı. Ertesi gün ise salonda tamamen PM üyelerinin fotoğrafları yer aldı.

Ayrıca salonun ana ekranına da Özgür Özel'in bir fotoğrafı ve "Değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi" sloganı yansıtıldı.

PM'ye adaylık için başvuru sayısının dün akşam saatlerinde 600'ü geçtiği belirtilirken, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun anahtar listeye ilişkin pazarlıklarının uzadığı iddia edildi.

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Özgür Özel, PM için hazırladığı anahtar listeye CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin’i de dahil etti.

Özel’i destekleyen milletvekilleri Burhanettin Bulut, Ulaş Karasu, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Gamze Taşcıer, Murat Bakan, Deniz Yücel gibi isimler PM adayları arasında yer aldı.

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