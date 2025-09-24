Sezgin Tanrıkulu'ndan 'kongre' tepkisi: Hakimi derhal görevden uzaklaştırın

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin çalışmalarının durdurulmas talebini İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderdi.

Konuya ilişkin toplanan YSK, kongrenin durdurulmasının mümkün olmadığına karar verdi.

CHP Diyarbakır milletvekili ve TBB İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, konuya ilişkin açıklama yaptı.

"HAKİMİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRIN"

Tanrıkulu, "Bu Anayasa suçuna karşı, YSK’nın kararına rağmen seçimi durdurmaya çalışan hakimle ilgili olarak görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanması lazım. Bu tamamen Anayasal düzene karşı suçtur. Bu suçu görevdeyken işlemektedir. Dolayısıyla bu suçu bu kadar açık işleyen bir yargıç, görevde kalamaz. Buradan Bakan’a da YSK’ya da çağrı yapıyorum: Bu hakimi görevden uzaklaştırın" dedi.

Tanrıkulu, şunları söyledi:

"CHP, İstanbul’da delegelerin çağrısıyla olağanüstü il kongresi yapıyor ve bu kongrenin yapılmasına YSK karar vermişti. Karar verirken de şunu söylemişti: ‘Asliye hukuk mahkemeleri, devam eden seçim süreçlerini durduramaz. Bu, seçim yargısının görevi içindedir.’ Bu seçimle ilgili olarak da ilçe seçim kurullarının asliye hukuk mahkemesinin talebi üzerine verdiği durdurma kararlarını da kaldırmıştı.

Ancak bugün İstanbul’daki Asliye Hukuk Mahkemesi yeniden İlçe Seçim Kurulu'na ve Valiliğe yazı yazdı ve ‘Dursun’ dedi. Bu tamamen hukuka aykırı. Asliye hukuk mahkemelerinin böyle bir görevi yok. Seçimlerin başlaması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması seçim yargısının gözetim altında olur ve denetimi altındadır. Dolayısıyla 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, tamamen Anayasa’ya aykırı bir biçimde, Siyasi Partiler Yasası’na aykırı bir biçimde görevini kötüye kullanıyor.

"ANAYASAL DÜZENE KARŞI SUÇ İŞLEYEN BİR YARGIÇ GÖREVDE KALAMAZ"

Peki, görevini kötüye kullanıyor, bu kadar açık Anayasa’ya aykırı bir suç işliyorsa ne yapılması lazım? Adalet Bakanlığı’nın hakimler üzerinde idari denetim yetkisi var. Ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) var. Derhal ama derhal resen toplanması lazım. Bu Anayasa suçuna karşı, YSK’nın kararına rağmen seçimi durdurmaya çalışan bu hakimle ilgili olarak görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanması lazım. Bu tamamen anayasal düzene karşı suçtur. Bu suçu görevdeyken işlemektedir. Dolayısıyla bu suçu bu kadar açık işleyen bir yargıç, görevde kalamaz. Buradan Bakan’a da HSK’ya da çağrı yapıyorum: Bu hakimi görevden uzaklaştırın."