Sezgin ve Şükran Polat çifti boşanıyor iddiası .Dilan Polat'ın arkadaşı açıklama yaptı

Engin Polat'ın tutuklu babası Sezgin Polat'ın annesi Şükran Polat'ı aldattığı iddiaları gündeme geldi. Dilan Polat'ın yakın dostu aileyi ziyaret ederek hem fenomenin çocuklarıyla ilgili bilgi verdi hem de iddialar hakkında açıklama yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sezgin ve Şükran Polat çifti boşanıyor iddiası .Dilan Polat'ın arkadaşı açıklama yaptı

Dilan Polat ve Engin Polat kadar aileleri de gündemde. Tutuklu bulunan Engin Polat'ın babasının Şükran Polat ile boşanacağı iddiaları sosyal medyada yayıldı.

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"Dilan benim kız kardeşim" diyen fenomenin arkadaşı Canan Toprak aileyi ziyaret etti. 2. Sayfa'nın iddialarına da ateş püsküren Toprak bu iddiaları yalanladı.

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Canan Toprak, Dilan Polat'ın çocuklarına Engin Polat'ın annesinin baktığını söylerken boşanma iddialarını yalanladı ve şunları yazdı:

"Bir de şey dedi biz boşanmıyoruz salı günü gidip beyimi göreceğim kimse boşuna haber yapmasın."

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