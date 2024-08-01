SGK 1 gün bile olursa ceza kesecek. Çalışanlar ve patronlar dikkat

Kayıt dışlılık ve yabancı işçilerin yoğun olmasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçti.

Hem kayıt dışı işçi çalıştırıp işçinin hakkını yiyen hem de devlete karşı prim ödeme sorumluluğunu yerine getiren işverenlere ceza yağıyor.

"40 BİN TL CEZA VERİLECEK"

SGK, bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması halinde 2024 yılı için aylık en az 40 bin 5 lira para cezası uygulanacağını açıkladığı ileri sürüldü.

İddialara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu “Bildirilmeyen bu çalışmalara ait primler gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir” uyarısını yaptı.

SGK ayrıca kayıt dışı işçi çalıştıran firmaların, iş kazası yaşanması durumunda da adli ve ağır idari sorumluluk altına gireceğini belirtti.

PRİMİN 5 KATI OLACAK

Bir işçinin 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyetinin ödenecek primin yaklaşık 5 katı kadar olacağını bildirdi.

Sigortasız işçinin kaza veya ölüm halinde de tüm giderlerin patron tarafından talep edileceğini de iddialar arasında. SGK’nın uyarısı üstüne çalışanlar ve patronlar diken altına girdi.