SGK 47 ilacı geri ödeme listesine aldı. Bakan açıkladı

Murat Öztürk
SGK 47 ilacı geri ödeme listesine aldı. Bakan açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 47 ilacın geri ödenme listesine alındığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Işıkhan paylaşımında Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yeni düzenleme yapıldığını söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 47 ilacın geri ödenme listesine alındığını açıklayan Işıkhan, ile 3 adet kanser ilacı, 3 adet multipl skleroz ilacı, 1 adet immunosupresan ilacı, 7 adet antibiyotik, 6 adet kan ürünü ve 3 adet diyabet ilacı olmak üzere 36’sı yerli toplam 47 ilacın geri ödeme listesine alındığını söyledi.

Işıkhan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

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