SGK erken emekli olacaklar listesini açıkladı. İşte erken emekli olacak meslekler

Sosyal Güvelik Kurumu erken emeklilik hakkı elde edebilecek meslekleri tek tek açıkladı. Erken emeklilikten yılda kaç gün yararlanabileceği rakamlarla anhatıldı. listesini

SGKyıpranma payı uygulaması ile ilgili önemli bir çalışmaya imza attı. Erken emeklilikten yararlanacak meslek gruplarının sayısı artırıldı, 45'e yükseltildi.

SGK'nin yaptığı değişiklikli birlikte, zorlu çalışma alanlarında iş başı yapan kişilerin emeklilik haklarına daha çabuk kavuşabilecekler.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan yıpranma payı uygulamasından yarararlanacak meslek grubu şu anda 45 olarak belirlendi ve hepsi farklı sektör olduğu belirtildi. Yıpranma payından yararlanacak her bir meslek grubu için belirlenen gün sayıları, çalışılan 360 günün üstüne ekleniyor. Mesela yılda 90 gün yıpranma payı alan bir kişi 360 günün üstüne 90 gün eklenerek, o yıl 450 gün çalımış oluyor. 90 günlük yıpranma payı alan kişi için işveren yılda 90 gün fazla SGK primi ödüyor. Böylece, yılda 90 gün yıpranma alan bir kişi için 4 yılda 5 yıllık sigorta ödeniyor. İşçi de beş yılda bir yıl erken emeklilik hakkı kazanıyor. Bu durumda, işçinin sigorta girişi de öne çekiliyor. Yaş göstergesi de geri çekildiği yıldan hesaplanıyor.

SGK'NIN AÇIKLADIĞI İŞTE O LİSTE

Asit üretimi yapılan sektörde çalışanlar: 90 ile 180 gün.

Yer altı madenlerde çalışanlar:180 gün

Türkiye Silahlı Kuvvetlerinde görevli suba, yedek subay, astsubay,uzman jandarma,uzman erbaşlar sözleşmeli erbaş ve erler: 90 gün.

Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre çalışan gazeteciler: 90 gün.

Emniyet ve MİT mensupları: 90 gün.

Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlar: 90 gün.

Radyoaktif ve doğal ve yapay radyoaktif maddeler: 90 gün.

Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar: 90 gün.

Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar: 60-90 gün.

Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar: 60 gün.

Çimento fabrikalarında çalışanlar: 60 gün.

Yıpranma payından yararlanacak her bir meslek grubu için belirlenen gün sayıları, yıl için eklenen ek günler şeklinde belirtiliyor. Mesela, yer altı maden işçileri yıllık 180 gün yıpranması olduğu için her yıla 180 gün ekleme yapılıyor. Bu süreler için işveren fazla SGK primi ödüyor.