SGK faizsiz konut kredisi vermeye başladı. İşte başvuru şartları

Konut desteği ile ilgili süreci ve kredi koşulları hakkında detaylı bilgi SGK’nin resmi web sitesinden ve bankaların şubelerinden öğrenilebileceği açıklandı.

Peki SGK'den 400 bin lira faizsiz konut kredisi alabilmek için hangi koşullar gerekli? Ayrıntılar haberimizde...

Sosyal Güvenlik Kurumu, (SGK) çeşitli yasal düzenlemeler doğrultusunda sabit maaş geliri olanlara özel yüzde '0' faizli 400 bin lira konut kredisi verileceğini açıkladı.

Sıfır faizli kredi desteği kapsamında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gibi düzenlemelerden faydalanan malul, dul ve yetim vatandaşlar SGK’nin faizsiz konut kredisi imkanından yararlanabilecek.

BELGE GEREKMEKSİZİN BANKALARDAN BAŞVURU YAPILABİLİR

Diğer yandan 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre harp veya vazife malullüğü maaşı alan vatandaşlar da yine 400 bin lira faizsiz konut kredisi kullanma hakkına sahip olacak.

Faizsiz kredi başvurusu yapacaklar herhangi bir hak sahipliği belgesine ihtiyaç duymadan Ziraat Bankası ya da Halk Bankası şubelerine giderek başvuru yapabilecek.

Başvuru sırasında beyan edilen belgeler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından kontrol edileceği için ayrıca SGK'dan hak sahipliği belgesi alınmasına gerek kalmayacak.

GERİ ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Sıfır faizli konut kredisi, başvuranların aylığından kesinti yapılarak ödenecek. Taksit kesintileri maaşın dörtte bir oranında olacak.

Eğer kişi malullen kamu kurumlarında çalışmaya devam ederken başvuru yaparsa ve aylıkları bu kurumlardan alıyorsa kredi taksitleri yine aylıkların dörtte bir oranında hesaplandıktan sonra bu miktara yüzde 25 oranında ekleme yapılarak kesilecek.

Ölüm durumunda, kalan kredi borcu aylık almaya devam eden varislerden kesilmeye devam edecek. Eğer aylık almayan bir hak sahibi varsa, kredi taksitleri son ödenen taksit tutarının yüzde 25 fazlası olarak ödenecek.