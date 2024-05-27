SGK harekete geçti. Hem para hem de hapis cezası geliyor

Düzenleme: Serhat Ağa
SGK harekete geçti. Hem para hem de hapis cezası geliyor

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, katıldığı programda sahte emekliliğe hem para hem de hapis cezasının yolda olduğunu belirtti.

Sahte sigortalılık ve sahte iş yeri takip platformu gündemden düşmüyor. Bu platformla bir iş yerinde çalışmadığı halde sigorta girişi yapılanlar fark ediliyor. Artık sahte emekliliğe ve sahte sigortaya kuvvetli cezalar gelecek.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz TV100 kanalında yaptığı açıklamada sahte emekliliğe, sigortaya, hem para hem de hapis cezasının geleceğini söyledi.

Yılmaz açıklamasında “Çeşitli bireyler sahte sigortalılık ve sahte iş yeri yöntemleriyle haksız kazanç sağlamaya çalışıyor. Bu konuda yasama organı tarafından bir platform oluşturuldu ve Sosyal Güvenlik Kurumu bu platform aracılığıyla incelemelerini başlattı” dedi.

Hapis cezalarının verileceğini vurgulayan Yılmaz, bu tür suçların 2 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla sonuçlanabileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan konuyla alakalı açıklama yapmıştı.

Bakan Işıkhan Sahte “Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu"nu kurduklarını duyurdu.

sgk-aa-1733749.jpg

NASIL OLACAK?

Tespit edilen sahte sigortalıların bağlanan aylıklar iptal edilecek. Yatırılan paralar faiziyle geri alınacak. Ardından ise suç duyurusunda bulunulacak.

Bu suçu işleyen işverenin ise tescil kaydı, e-sigorta şifresi, ve iş yeri sicil numara iptal edilecek.

uuuu.jpeg

Son Haberler
NOW TV'nin vazgeçilmez ismiydi. Bundan böyle Show TV'de ekrana çıkacak Keşfet
NOW TV'nin vazgeçilmez ismiydi. Bundan böyle Show TV'de ekrana çıkacak
Sabit faizli 7 yıl vadeli krediyle Kanada’da eğitim fırsatı Ekonomi
Sabit faizli 7 yıl vadeli krediyle Kanada’da eğitim fırsatı
Meryem Boz'a forma hediyesi Spor
Meryem Boz'a forma hediyesi
Ced-Go Çocuk Atölyeleri ile çocuklar sosyalleşiyor, aileler kendine zaman ayırıyor Ekonomi
Ced-Go Çocuk Atölyeleri ile çocuklar sosyalleşiyor, aileler kendine zaman ayırıyor
Connected Systems IoT çözümleriyle kuruluşların sürdürülebilirlik çabalarına katkıda bulunuyor Ekonomi
Connected Systems IoT çözümleriyle kuruluşların sürdürülebilirlik çabalarına katkıda bulunuyor
Astrolog Meral Güven'e soruşturma. Canlı yayında küfür etmişti Gündem
Astrolog Meral Güven'e soruşturma. Canlı yayında küfür etmişti
Sivasspor'da 16 futbolcu tehlikede Spor
Sivasspor'da 16 futbolcu tehlikede