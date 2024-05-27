SGK harekete geçti. Hem para hem de hapis cezası geliyor

Sahte sigortalılık ve sahte iş yeri takip platformu gündemden düşmüyor. Bu platformla bir iş yerinde çalışmadığı halde sigorta girişi yapılanlar fark ediliyor. Artık sahte emekliliğe ve sahte sigortaya kuvvetli cezalar gelecek.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz TV100 kanalında yaptığı açıklamada sahte emekliliğe, sigortaya, hem para hem de hapis cezasının geleceğini söyledi.

Yılmaz açıklamasında “Çeşitli bireyler sahte sigortalılık ve sahte iş yeri yöntemleriyle haksız kazanç sağlamaya çalışıyor. Bu konuda yasama organı tarafından bir platform oluşturuldu ve Sosyal Güvenlik Kurumu bu platform aracılığıyla incelemelerini başlattı” dedi.

Hapis cezalarının verileceğini vurgulayan Yılmaz, bu tür suçların 2 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla sonuçlanabileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan konuyla alakalı açıklama yapmıştı.

Bakan Işıkhan Sahte “Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu"nu kurduklarını duyurdu.

NASIL OLACAK?

Tespit edilen sahte sigortalıların bağlanan aylıklar iptal edilecek. Yatırılan paralar faiziyle geri alınacak. Ardından ise suç duyurusunda bulunulacak.

Bu suçu işleyen işverenin ise tescil kaydı, e-sigorta şifresi, ve iş yeri sicil numara iptal edilecek.