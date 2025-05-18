SGK maaşları kesmeye başladı, hapse kadar yolu var! İsa Karakaş uyardı

EMEKLİLİK MAAŞI KESİLEBİLİR: İSA KARAKAŞ’TAN E-DEVLET UYARISI VE SAHTE SİGORTA TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, son dönemlerde artan SGK denetimleriyle birlikte birçok emeklinin maaşının kesildiğini ve bazı çalışanların sigorta kayıtlarının iptal edildiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Karakaş, özellikle e-Devlet üzerinden hizmet dökümünde görülen bazı işaretlerin ciddi risk taşıdığını ifade etti.

YILLAR ÖNCE EMEKLİ OLANLAR BİLE MAAŞ KESİNTİSİ YAŞIYOR

Karakaş, “Binlerce emekliye tebligat gönderildi. 2 yıl, 3 yıl, hatta 9 yıl önce emekli olmuş olan kişilerin bile emekli maaşları iptal ediliyor,” diyerek son dönemdeki uygulamalara dikkat çekti. Sadece emekliler değil, henüz emekli olmamış fakat aktif sigortalılığı incelenen çalışanların da risk altında olduğunu vurguladı.

E-DEVLET’TE ‘K’, ‘Ş’ VE ‘S’ HARFLERİNE DİKKAT

E-Devlet sistemine girildiğinde sigorta kaydının başında görülebilecek bazı harflerin çok önemli olduğunu belirten Karakaş, “Ş harfi şüpheli kayıt anlamına gelir, K harfi kontrol edileceğini gösterir, S harfi ise sahte sigorta anlamına gelir,” dedi. Bu işaretlerle karşılaşan kişilerin mutlaka konunun üzerine gitmesi ve gerekli savunmaları yapması gerektiğini ifade etti.

BELGELERİNİZ DÜZGÜN OLSA BİLE SİGORTALILIĞINIZ GERÇEK SAYILMAYABİLİR

İsa Karakaş, bazı vatandaşların “Primlerim yattı, belgelerim düzgün” demesine rağmen sigortalılıklarının geçersiz sayılabileceğini, bunun sebebinin ise yasal olarak ‘hizmet akdi’ ve ‘bağımlılık unsuru’ olmadan çalışılmış gibi gösterilmesi olduğunu söyledi. Özellikle kendi işini yapan, şirket ortağı olan ya da bir iş yeri bulunan kişilerin kendilerini SSK’lı gibi göstermesi halinde SGK tarafından sahte sigortalı kabul edilebileceğini ifade etti.

EMEKLİ MAAŞI GERİ ALINABİLİR, SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU YAPILABİLİR

Karakaş’ın açıklamalarına göre, SGK tarafından sahte sigortalılık tespit edildiğinde sadece emekli maaşı kesilmiyor. Aynı zamanda bugüne kadar ödenen maaşların gecikme cezası ve faiziyle geri alınması, sağlık harcamalarının tahsil edilmesi ve konunun savcılığa intikal ettirilmesi gibi ağır yaptırımlar da söz konusu.

SGK’DAN ÇAĞRI ALANLAR NE YAPMALI?

SGK’nın çağrısıyla denetim sürecine alınan vatandaşların, sosyal güvenlik denetmenlerine doğru ve eksiksiz ifade vermesi gerektiğini belirten Karakaş, “SGK sadece kayıtları değil, çevresel araştırmaları ve fiili tespitleri de değerlendiriyor,” dedi. Bu süreçlerde yanlış bilgi verilmesinin daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

KARMA SİGORTA DURUMLARI RİSK TAŞIYOR

E-Devlet üzerinde hem SSK hem de Bağ-Kur kaydı olan ya da zaman zaman çakışma yaşanan hizmet dökümlerinin risk içerdiğini söyleyen Karakaş, sigortalıların bu tür durumları fark ettiklerinde konuyu mutlaka bir uzmanla ya da SGK ile görüşerek netleştirmesi gerektiğini ifade etti.

“HAKLARINIZI BİLİN VE TEDBİRİNİZİ ALIN” UYARISI

Karakaş, “Haklıyken haksız duruma düşmemek, emekli maaşının kesilmemesi ve mağduriyet yaşanmaması için herkesin kendi kaydını kontrol etmesi ve gereken tedbirleri alması gerekir,” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.