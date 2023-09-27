SGK Uzmanı açıkladı. Bu ibare olanlara erken emeklilik imkanı

Hükümet, 4A SGK kategorisinde olanlar ile 4B BAĞ-KUR kategorisinde olanların prim gün sayısını eşitlemek için çalışma başlattı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, erken emeklilik tartışmaları ile ilgili merak edilen konuları paylaştı.

“Ekim’de TBMM’de BAĞ-KUR’lular için önemli bir yasal düzenleme olacak” diyen Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Meclis’in açılacağı tarihi işaret etti.

BAĞ-KUR’LULAR DAHA AZ PRİM ÖDEYEREK EMEKLİ OLACAK

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, şunları söyledi:

“Ekim’de TBMM’de BAĞ-KUR’lular için önemli bir yasal düzenleme olacak.

BAĞ-KUR prim gün sayısı 7200 güne düşecek haberleri yer yerde yayınlanıyor.

BAĞ-KUR’da erkekler 9000 günle emekli oluyor, prim günü 7200 güne düşecek, öyleyse kadınlarda da 7200 günle emeklilik 5400 güne mi düşecek?

BAĞ-KUR’lu derken kimleri kapsayacak, tüm BAĞ-KUR’luları kapsayacak mı?

* Şirket ortakları

* Şahıs işletmeleri

* Basit usul işletmeler

* İsteğe bağlı prim ödeyenler

* Yurt dışı borçlanması yapanlar

Yani son 1260 günden daha fazla sigorta primi BAĞ-KUR olan herkesi kapsayacak mı, işte bu durum bilinmiyor. Yasa teklifi Meclis’e geldiğinde öğreneceğiz…”