SGK Uzmanı açıkladı. Bu ibare olanlara erken emeklilik imkanı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun e-Devlet’te SGK hizmet dökümünde 4B ibaresi bulunanların, kanun düzenlemesi yürürlüğe girmesi haline 9000 gün yerine 7200 gün prim ödeyerek emekli olabileceklerini açıkladı.

SGK Uzmanı açıkladı. Bu ibare olanlara erken emeklilik imkanı

Hükümet, 4A SGK kategorisinde olanlar ile 4B BAĞ-KUR kategorisinde olanların prim gün sayısını eşitlemek için çalışma başlattı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, erken emeklilik tartışmaları ile ilgili merak edilen konuları paylaştı.

“Ekim’de TBMM’de BAĞ-KUR’lular için önemli bir yasal düzenleme olacak” diyen Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Meclis’in açılacağı tarihi işaret etti.

BAĞ-KUR’LULAR DAHA AZ PRİM ÖDEYEREK EMEKLİ OLACAK

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, şunları söyledi:

“Ekim’de TBMM’de BAĞ-KUR’lular için önemli bir yasal düzenleme olacak.

BAĞ-KUR prim gün sayısı 7200 güne düşecek haberleri yer yerde yayınlanıyor.

BAĞ-KUR’da erkekler 9000 günle emekli oluyor, prim günü 7200 güne düşecek, öyleyse kadınlarda da 7200 günle emeklilik 5400 güne mi düşecek?

BAĞ-KUR’lu derken kimleri kapsayacak, tüm BAĞ-KUR’luları kapsayacak mı?

* Şirket ortakları

* Şahıs işletmeleri

* Basit usul işletmeler

* İsteğe bağlı prim ödeyenler

* Yurt dışı borçlanması yapanlar

Yani son 1260 günden daha fazla sigorta primi BAĞ-KUR olan herkesi kapsayacak mı, işte bu durum bilinmiyor. Yasa teklifi Meclis’e geldiğinde öğreneceğiz…”

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