SGK uzmanı net konuştu: O para ödenmeyecek. İşte emeklinin yeni zam hesabı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
SGK uzmanı net konuştu: O para ödenmeyecek. İşte emeklinin yeni zam hesabı

SGK Başuzmanı İsa Karakaş her zam döneminde olduğu gibi aldığı kulis bilgilerini paylaşarak SSK, BAĞ KUR ve memur ve memur emeklisinin yeni zamlı maaşlarını hesapladı.

İsa Karakaş emekli ve memurun en çok merak ettiği seyyanen zam ve refah payı ödemesi yapılacak mı? sorusuna da yanıt verdi.

Mayıs enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte SSK BAĞ KUR ve memur emeklisinin Temmuz'da alacağı zam oranı belli oldu.

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Ancak milyonlarca kişinin merak ettiği kök maaş sorununu çözmesi beklenen seyyanen zam ve refah payına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş ise aldığı kuvvetli kulis bilgilerini vatandaşlarla paylaştı. İsa Karakaş aynı zamanda bir hesaplama yaparak kimin ne kadar zamlı maaş alacağını söyledi.

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"FAZLADAN TEK KURUŞ ALAMAYACAKLAR"

SSK ve BAĞ KUR'lu emeklilerin alacağı zam oranının yüzde 25,75 olarak hesapladığını söyleyen İsa Karakaş "Aldığımız kulis bilgilerine göre, memura bir kuruş bile refah payı olmayacak." diye konuştu. Refah payına ilişkin çok katı bir tutum olduğunu vurgulayan İsa Karakaş bu nedenle memurlara toplu sözleşmedeki yüzde 10’luk pay ve enflasyon farkını eklendiğinde yüzde 20’lik bir zam oranının çıktığını söyledi. İsa Karakaş memurun onun dışında bir ek ödeme alamayacağını belirtti.

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EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ KAÇ LİRA ALACAK?

Son dönemde memur emeklileri ile birlikte memurların da artık zor duruma düşmeye başladığını dile getiren İsa Karakaş "Bize söz verildi, devlet sözü ve dolayısıyla seyyanen zammın verilmesi zorunlu" diye konuştu.

İsa Karakaş yaptığı hesaplama ile en düşük emekli aylığının refah payı hariç eşitleme hariç seyyanen zam hariç 17.715 lira civarında olacağını söyledi. Memur emeklilerine seyyanen zam yapılması halinde en düşük memur emekli aylığının 32 bin 835 liraya çıkacağını belirten İsa Karakaş "Çok net bir şekilde söyleyeyim, değerli memur arkadaşlar Temmuz ayında seyyanen zam yok."

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