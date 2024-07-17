SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı. Emekli maaşlarına yeni yasa mı geliyor?

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı. Emekli maaşlarına yeni yasa mı geliyor?

SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına ilişkin getirilmesi gereken yasayı duyurdu.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammı sonunda açıklandı. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 oranında zam alırken, memur emeklileri için bu oran yüzde 19,31 olarak belirlendi. En düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL olarak revize edildi, fakat maaşların hala açlık sınırının altında kalması önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu durumu göz önünde bulundurarak intibak yasasının tek çözüm olduğunu vurguladı.

Ocak ayında emeklilere ve memurlara yüzde 49,25 oranında geniş kapsamlı bir maaş zammı yapılmıştı. Ancak bu zam, 6 bin 700 TL ve altındaki kök aylıkları etkilememişti ve en düşük emekli aylığı 10 bin TL seviyesinde kalmıştı.

Açlık sınırının 19 bin TL seviyesine yükseldiği bir dönemde, emekliler Temmuz zammında kök aylıklarından dolayı aylıkları zam oranına göre değişmeyecekti. Ancak iktidar tarafından yapılan düzenlemeyle bu durum değişti.

En düşük emekli aylığı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zam alırken, memur emeklileri için bu oran yüzde 19,31 olarak belirlendi.

Ancak maaşların halen geçim maliyetinin altında kaldığı ve yaşam maliyetinin arttığı günlerde yetersiz olduğu belirtiliyor. Bu noktada, tek çözümün intibak yasası çerçevesinde yapılacak düzenlemeler olduğu vurgulanıyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, intibak yasasının zorunluluğunu vurguladı ve şunları söyledi:

Emekli maaşı hesaplama sistemi ve aylık bağlama oranı değişmeden bu sorunların üstesinden gelmek mümkün değil. Seyyanen zam yerine adaletli bir şekilde intibak yasasının çıkarılması gerekiyor. İntibak sayesinde herkesin aylığı güncellenebilir.

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