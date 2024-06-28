SGK uzmanı Özgür Erdursun 'asgari ücrete zam' çağrısında bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
SGK uzmanı Özgür Erdursun 'asgari ücrete zam' çağrısında bulundu

SGK uzmanı Özgür Erdursun, hükümetin asgari ücret artışı yapmama kararının toplumsal reaksiyonları körükleyeceği uyarısında bulundu. Erdursun'a göre, asgari ücretliler için zorunlu olan minimum artış miktarı da hesaplandı.

Sosyal güvenlik alanında uzman olan Özgür Erdursun, hükümetin asgari ücret artışı konusunda net bir açıklama yapmamasının, ileride bir düzenlemenin mümkün olabileceğine işaret ettiğini belirtti. Erdursun'a göre, kamuoyu baskısının, asgari ücretle ilgili ara bir zam yapılmasına yol açabileceği görüşünde.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASINI YİNELEDİ

Özgür Erdursun'un dikkat çekici açıklamaları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin asgari ücret artışı hakkındaki görüşlerini gündeme getirdi. Bahçeli, hükümetin asgari ücrete ikinci bir artış yapmayacağı yönündeki beyanatına rağmen, asgari ücretli çalışanların yaşam standartlarının iyileştirilmesinin her vatandaşın temel sorumluluğu olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu tür öneriler karşısında her zaman destek vereceklerini belirtti. Bahçeli, aynı zamanda yerel seçimlerden önce emeklilere yönelik maaş zammı için hükümete çağrı yaptı, fakat bu çağrısı karşılık bulmadı.

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"ASGARİ ÜCRETLİYE EN AZ 3 BİN 536 TL ARTIŞ VERİLMELİ"

Erdursun, emeklilerin maaş düzenlemesi talepleriyle ilgili olarak hükümete çağrıda bulunduğunu yineleyerek, vatandaşların ekonomik politikalara olan tepkilerinin yakın zamanda daha da güçleneceğini öngördü. Erdursun, geçmişte yaptığı açıklamalarda, temmuz ayında beklenen asgari ücret artışının, aylık enflasyon oranlarına göre kaybedilen gelirin telafi edilmesi için yeterli olup olmayacağını sorgulamıştı. Ayrıca, memur ve emekli maaşlarındaki muhtemel artışlar konusunda da tahminlerde bulunmuştu.

Erdursun, yaklaşan 1 Temmuz tarihinde asgari ücretin artıp artmayacağına dair değerlendirmelerde bulundu. Aylık enflasyon verilerini temel alarak, asgari ücretlilerin maaş kaybını analiz etti ve önemli bir artışın kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Ayrıca, kamu görevlileri ve emekliler için öngörülen maaş zammı hakkında da tahminlerini paylaştı.

Erdursun, yılın ilk çeyreğinde asgari ücretin alım gücünün ciddi oranda azaldığına dikkat çekti. Ocak ayında 17 bin TL olarak açıklanan asgari ücretin, üç ay içinde 14 bin 640 TL'ye gerilemesinin ardından, Erdursun bu düşüşün ekonomik baskıları artırdığını belirtti.

Ayrıca, 1 Temmuz 2024 itibarıyla asgari ücretin 13 bin 500 TL seviyesine düşeceğini öngörerek, asgari ücretin Ocak ayındaki değerini koruyabilmesi için 3 bin 536 TL'lik bir artışın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Erdursun'un analizine göre, bu artışın gerçekleşmemesi durumunda, asgari ücretlilerin yaşam standartlarında önemli düşüşler yaşanabileceği belirtti.

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