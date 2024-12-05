SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşlarındaki büyük riski açıkladı (5 Aralık 2024)

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kök maaşlarındaki soruna ilişkin, Dünya gazetesindeki köşe yazısında "Mil­yonlarca kişi enflasyon farkı (zam) son­rasında aynı almak zorunda kalacak” dedi.

Milyonlarca emekli, yıl sonu maaş zammına odaklandı. Ancak, kök maaş sorunu sebebiyle pek çok emekli ‘sıfır zam’ riski ile karşı karşıya kalıyor. Bunun için ise hükümetin çözümü ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor.

2024 yılının ikinci yarısında emeklilere yüzde 24,73 zam yapılmıştı. Artış kök maaşlara uygulandığından kök maaşı 7 bin 710 lira ve altında olanları maaşı, yapılan artışa rağmen düşük aylığın (10 bin lira) altında kalmıştı. Daha sonra iktidar tarafından altında kalan maaşları 12 bin 500 TL’ye tamamlamıştı.

'SIFIR ZAM RİSKİ'

Bu yıl sonu da ‘sıfır zam’ riskine ilişkin bir çözüm önerisi ise gelmedi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, ise kök maaşlarındaki soruna ilişkin, Dünya gazetesindeki köşe yazısında değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, “Kök aylığı 10 bin 700 TL’nin altın­da kalanların kök aylıklarına yüzde 17 enflasyon farkı verilse dahi bu kişilerin kök aylıkları 12 bin 500TL olan en dü­şük tamamlanan aylığın altında kalacak. En düşük tamamlanan aylık olan 12 bin 500TL’de değişiklik yapılmaz ise mil­yonlarca kişi enflasyon farkı (zam) son­rasında aynı almak zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.

KÖK MAAŞ NEDİR?

Emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösteren kök maaş, emekli maaşının ham hali olarak biliniyor. En düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen sınıra yükseltiliyor.