SGK'dan flaş hamle! Bu emeklilerin maaşları iptal edilecek faiziyle geri alınacak

SGK tarafından milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber geldi. Bu kişilerin emekli maaşları iptal edilecek ve ödenen paraların faiziyle birlikte geri alınması kararı alındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu son derece kararlı bir tutum sergiliyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bu açıklama SGK'dan geldi. Tanıdıklarını sigortalı göstererek emekli maaşı almaya hak kazanan kişilerin ciddi cezalarla karşılaşacağı belirtildi.

SGK, bu tür durumları tespit etmek için etkin bir şekilde çalışmalarına başladı. İş yerinde çalışmayan kişilere sahte iş yeri açarak sigorta yapan ve benzeri yasadışı faaliyetlerde bulunan vatandaşlar ise ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.

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EMEKLİ MAAŞLARI İPTAL EDİLECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu, bu tür sahte yöntemlerle emekli olanların tespit edilmesi durumunda emekli maaşlarının kesileceğini ve o zamana kadar ödenen paraların faiziyle birlikte geri alınacağını açıkladı.

Sahte iş yerleri ve sahte sigortalılıkla mücadele konusunda kararlı bir tutum sergileyen SGK, bu kişilerin izini sürmek için yeni bir platform kurdu.

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Konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapan SGK, sahte iş yerleri ve sahte sigortalılık tespitinde sadece para iadesiyle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda savcılıklara suç duyurusunda bulunulacağını vurguladı.

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SGK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal Güvenlik Kurumu, sahte sigortalılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını hızlandırdı. Bu konuya büyük önem veren SGK, yeni oluşturduğu platform aracılığıyla vatandaşların da ihbarda bulunmasını sağlıyor.

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SGK uzmanları, bu tarz faaliyetlerde bulunan kişilere karşı uyarılarda bulunuyor. Bu kişilerin tespit edilmesi durumunda, SGK tarafından bağlanan emekli maaşları kesilecek ve o güne kadar ödenen maaşlar yasal faizi ile birlikte geri alınacak.