SGK'dan şaşırtan karar! 1 kuruşluk borç için haciz işlemi başlatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu, bir vatandaşın kuruma kalan 1 kuruşluk borcu için haciz işlemi başlattı.

4 KURUŞ GECİKME ZAMMI, 175 TL MASRAF

Sosyal Güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşım ile gündeme oturdu.

Paylaşılan belgede, 1 kuruşluk borcun üzerine 4 kuruş gecikme zammı eklendiği ve 175 TL dosya masrafıyla birlikte toplam borcun 175,05 TL’ye çıktığı görülüyor. Cenkci, bu durumu “Şaka değil, gerçek!” ifadeleriyle duyurdu. Haciz sürecinin 1 kuruşluk borçla başlatılması, kamuoyunda SGK’nın borç takip prosedürlerinin sorgulanmasına neden oldu.

Bu olay, vatandaşların sosyal güvenlik borçlarına karşı daha dikkatli olmalarını gündeme getirirken, borç tutarının düşük dahi olsa haciz işlemlerinin başlatılabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, bu tür durumların mağduriyet yaratabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

"İŞLEMİ YAPAN YETKİLİNİN GÖREVİNE SON VERİLDİ"

Yaşanan durumun ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, söz konusu işlemi yapan yetkilinin görevden aldığını duyurdu.