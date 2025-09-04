SGK'dan satılık benzinlik. Fiyatı belli oldu

İzmir’in Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde yer alan 4 bin 27 metrekarelik akaryakıt ve LPG istasyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü tarafından icradan satışa sunuldu. 20298 Ada 2 Parsel’de kayıtlı taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 185 milyon TL. İhale, 24 Eylül 2025’te saat 10.30’da Buca SGK Yerleşkesi İcra Satış Salonu’nda açık artırma usulüyle yapılacak.

Katılım için yaklaşık 13,8 milyon TL’lik teminat bedeli yatırılması gerekiyor.Taşınmazda iki katlı yönetim ve market binası, sekiz akaryakıt adası, dört adet 20 bin litrelik, iki adet 30 bin litrelik ve bir adet 10 bin litrelik LPG tankı bulunuyor. İstasyonun 16 Mart 2030’a kadar geçerli akaryakıt bayilik lisansı ve 4 Mayıs 2030’a kadar geçerli LPG bayilik lisansı mevcut.

Daha önce kiracıya karşı açılan tahliye davası sonuçlanmış ve istasyon 3 Temmuz 2025 itibarıyla boşaltılmış durumda.Söz konusu akaryakıt istasyonu, daha önce Buca Belediyesi mülkiyetindeyken 2021 ve 2023 yıllarında satışa çıkarılmış, ancak ihalelere katılan iki firmanın teminat mektubu sunmaması nedeniyle satış gerçekleşmemişti.

Belediye, borçları nedeniyle istasyonu SGK’ya devretmek zorunda kaldı. Stratejik konumuyla dikkat çeken istasyon, Buca’nın gelişen bölgesinde yer alıyor ve yatırımcılar için cazip bir fırsat olarak değerlendiriliyor. İhale süreci, şeffaf ve rekabetçi bir ortamda yürütülecek. Uzmanlar, istasyonun lisans süreleri ve altyapısının, alıcılar için önemli bir avantaj sağladığını belirtiyor.