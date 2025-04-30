SGK'dan satılık dev yolcu uçağı! İnanılır gibi değil... Fiyatı açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Nefes
SGK'dan satılık dev yolcu uçağı! İnanılır gibi değil... Fiyatı açıklandı

Onur Air’in borçlarına karşılık SGK, Airbus 321-231 model yolcu uçağı için 150 milyon TL talep ediyor. 3 yıldır satılmayan uçak için 10 Haziran’a kadar teklifler alınacak.

İflas eden havayolu şirketi Onur Air’in borçlarına karşılık SGK tarafından haczedilen Airbus 321-231 model uçağı 3 yıldır satılamıyor. İlk kez Eylül 2022’de satışa çıkarılan uçak için 80 milyon lira değer biçildi. Ancak bu fiyata rağmen alıcı çıkmamıştı.

150 MİLYON TL İSTENİYOR

Nefes’te yer alan habere göre; son olarak 10 Aralık 2024’te ilana çıkılan ve 6 ay süreyle teklif toplanacağı ilan edilen uçak için muhammen bedel olarak 150 milyon TL+KDV belirlendi. İkinci el uçak için SGK’nın internet sitesindeki bilgiler paylaşıldı. Uçak uzun süre yerde beklediği için gövde üzerinde boya hasarları ve korozyon mevcut olduğu belirtilirken, uçağın motorları, motorlarla birlikte ana komponentler olarak birçok eksiği olduğu vurgulandı.

BORÇLARA KARŞILIK HACZEDİLDİ

Airbus 321-231 tipi uçak, iflas eden Onur Air’in devlete olan borçlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınmıştı. Fakat uçak, bugüne kadar yapılan tüm girişimlere rağmen satışı yapılamadı. SGK, bu varlığı nakde çevirebilmek ve alacaklarını tahsil edebilmek için satış sürecini bir kez daha başlattı.

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