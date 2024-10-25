SGK'dan yeni düzenleme. 61 ilaç geri ödeme listesine alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
SGK'dan yeni düzenleme. 61 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan SGK'nın 61 ilacı geri ödeme listesine aldığını duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ilaç hamlesi..Açıklama Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Bakan Vedat Işıkhan açıklamayı sosyal medya üzerinde yaptı. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ediyoruz. Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın ocak, ekim ayları döneminde 397 ilacı geri ödeme kapsamına aldık." ifadelerini kullandı.

Böylece geri ödeme listesinde yer alan ilaç sayısı 8 bin 786'ya yükseldi.

Bakan Vedat Işıkhan'ın paylaşımında, geri ödeme listesine alınan 61 ilaçtan 9'unun diyabet, 5'inin antitrombotik, 2'sinin Alzheimer, 1'inin ise kronik immün trombositopeni ilacı olduğu bilgisi yer aldı.

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