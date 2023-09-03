SGK'nın açığı 500 milyar TL'yi aştı

SGK’nın 2002-2023 döneminde verdiği açık 504,1 milyar TL’ye ulaşırken, AKP iktidarı döneminde kuruma, bütçeden yapılan 391,2 milyar TL’lik rekor transfere karşın 9,6 milyar TL açık verdi.

SGK'nın açığı 500 milyar TL'yi aştı

SGK’nın bu yılın ilk yarısındaki toplam geliri 935 milyar 491 milyon 804 bin TL olurken, gideri ise 945 milyar 135 milyon 636 bin TL olduğu bildirildi.

AKP döneminde gelir gider dengesi bozulan SGK’nın altı aylık toplam açığı 10 milyar TL’ye dayandı.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bu yılın ilk yarısındaki gelir ve giderleri belli oldu. AKP iktidarında rekor açıklar veren kurumun içinde bulunduğu batak bir kez daha mali verilere yansıdı. SGK’nin Ocak-Haziran 2023 dönemindeki toplam gelirinin, devlet katkıları ile birlikte 935 milyar 491 milyon 804 bin TL olduğu bildirildi. Kurumun bu yılın ilk yarısındaki giderinin ise 945 milyar 135 milyon 636 bin TL olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “SGK, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde iflas etti” sözlerine karşın kurumun mali dengesi AKP döneminde alt üst oldu. Hemen her yıl milyarlarca liralık açık veren kurumun, 2023’ün ilk yarısındaki toplam açığı 10 milyar TL’ye dayandı.

DENGE BOZULDU

SGK’nin Ocak-Haziran 2023 dönemine ait gelir gider dengesi verileri, kurumun içinde bulunduğu batağı bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre, 2023’ün ilk yarısında SGK’nin geliri kayıtlara, 935 milyar 491 milyon 804 bin TL olarak geçti. Gelirin 141 milyar 375 milyon bin TL’si devlet katkılarından oluştu.

Kurumun 2023’ün ilk yarısındaki toplam gideri ise 945 milyar 135 milyon 636 bin TL olarak gerçekleşti. AKP döneminde gelir gider dengesi giderek bozulan SGK’nin altı aylık toplam açığı ise 9 milyar 643 milyon 831 bin TL olarak hesaplandı.

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