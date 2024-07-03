SGK’nın sırtında yabancı uyruklu yükü

Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Mehmet Akif Cenkci 5 yıl sigortalılık ve 900 gün prim şartını sağladıktan sonra vefat eden yabancı uyruklu kişilerin yakınlarına aylık bağlamak yerine toptan ödeme yapılmasının daha uygun olabileceğini belirtti.

Cenkci, SGK’nın bu kişilerin yurt dışındaki evliliklerini denetleme yetkisi olmadığına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Cenkci, Türkiye’de vefat eden yakını sayesinde maaş alan hak sahiplerinin, bu maaşı kaybetmemek için imam nikahı kıydığını, yabancı uyruklu çalışanlar şartları sağlayarak vefat ettiklerinde yakınlarının SGK maaş bağlayacağını söyledi. Cenkci, bu kişilerin kendi memleketlerine döndüklerinde ise SGK evlilik durumuna dair bir tespit yapamayacaklarını, böylece 3-5 yıl içerisinde SGK üzerinde yetim aylıkları ödemesi altında büyük bir yük oluşacağını belirtti.

Denetlenemeyecek kişilere ömür boyu aylık vermek yerine toptan ödeme yapılmasının daha uygun olabileceğini belirten Cenkci, sözlerine şu şekilde devam etti:

Cenkci, normalde toptan ödeme kapsamında kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaşına geldikleri takdirde SGK toptan ödeme uygulaması yaptığını, yabancı uyruklu kişilere yaş sınırlaması olmaksızın toptan ödeme yapılması gerektiğini belirtti.