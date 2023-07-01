Shakira denizde kaza geçirdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, çıktığı Kosta Rika tatilinde 9 yaşındaki Milan ve 7 yaşındaki Sasha ile birlikte deniz keyfi yaparken görüntülendi. Shakira o anlarda küçük bir kaza yaşadı.

Shakira denizde kaza geçirdi

Kosta Rika kıyılarında yanında iki oğluyla birlikte sörf tahtasına çıkan Shakira, sert dalgaya direnemedi ve düştü. O sırada da sol bacağının iç kısmını sörf tahtasına çarptı.

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Yaşadığı kaza nedeniyle küçük bir sarsıntı geçiren Shakira, sörf hocası ve bir tatilcinin yardımıyla denizden çıkarıldı.

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GÜLÜMSEMEYİ ELDEN BIRAKMADI

Yine de bu yaşadığı olay Shakira'nın keyfini kaçırmadı. Gözüne kaçan tuzlu okyanus suyu nedeniyle bir süreliğine görüşü de bozulan Shakira, kıyıya çıkarıldıktan sonra kendine geldi.

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Yıldız, gülümseyerek kumların üzerinde yürümeyi sürdürdü.

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Dalgaların arasına düştükten sonra geride kalan sörf tahtasını ise eğitmeni taşıdı.


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