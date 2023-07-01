Shakira denizde kaza geçirdi

Kosta Rika kıyılarında yanında iki oğluyla birlikte sörf tahtasına çıkan Shakira, sert dalgaya direnemedi ve düştü. O sırada da sol bacağının iç kısmını sörf tahtasına çarptı.

Yaşadığı kaza nedeniyle küçük bir sarsıntı geçiren Shakira, sörf hocası ve bir tatilcinin yardımıyla denizden çıkarıldı.

GÜLÜMSEMEYİ ELDEN BIRAKMADI

Yine de bu yaşadığı olay Shakira'nın keyfini kaçırmadı. Gözüne kaçan tuzlu okyanus suyu nedeniyle bir süreliğine görüşü de bozulan Shakira, kıyıya çıkarıldıktan sonra kendine geldi.

Yıldız, gülümseyerek kumların üzerinde yürümeyi sürdürdü.

Dalgaların arasına düştükten sonra geride kalan sörf tahtasını ise eğitmeni taşıdı.



