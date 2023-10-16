Shaktar Donetsk'in başına kulüp efsanesi geldi

Teknik direktör Patrick van Leeuwen ile yollarını ayıran Ukrayna Ligi devi Shakhtar Donetsk'in başına kulübün sportif direktörü Darijo Srna'nın getirildiğini duyurdu.



Shakhtar kulübünden yapılan açıklamada, ''Darijo Srna, geçici olarak takımımızı gelecek maçlara hazırlayacak. Dario'ya yeni görevinde başarılar ve zaferler diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.



Srna, efsanesi olduğu kulübü Shakhtar Donetsk ile futbolculuk döneminde 536 karşılaşmada görev aldı. Bu karşılaşmalarda Srna, 49 gol ve 121 asist kaydetti.

